21, 22 et 23 juillet 2023 sont synonymes de grandes fêtes musicales dans la capitale. Le festival Lollapalooza prend place à l’hippodrome Paris Longchamp et les têtes d’affiches sont nombreuses. Cette fois, les programmateurs ont fait venir des grosses pointures de l’autre coté de la Manche et même de l’Atlantique puisque Central Cee, Kendrick Lamar, Lil Nas X et même Rosalia se produiront.

Le rap français est également à l’honneur, on retrouve Bekar, Prinzly, Niska, Damso, So la lune, Benjamin Epps ou encore Doria. Cette line-up de folie crédibilise les 89 euros d’un pass journée. On vous conseille néanmoins d’opter pour un pass 3 jours à 220 euros pour profiter à la fois de Kendrick, Lil Nas X ou Stray Kids !

Question omniprésente sur tous les festivals cette année, Lollapalooza s’est également engagé pour l’écologie. Un espace « Lolla Planete » est mis en place afin de sensibiliser, conseiller et discuter des problématiques environnementales. Raison de plus pour leur faire confiance et leur confier notre weekend de juillet.

La musique sans concession. 3 jour de fête sur la capitale. N’hésitez plus !