Lors des finales de la conférence Est 2023, la surprenante équipe du Heat de Miami est venue à bout des Boston Celtics 4-3, déjouant ainsi tout les pronostics en se qualifiant pour les NBA Finals. Au cours de cette confrontation, les floridiens auront pu compter sur un collectif soudé, une attaque bien huilé, mais également sur l’éclosion d’un joueur jusqu’ici méconnu du grand public : Caleb Martin.

Basketteur au parcours atypique, l’ailier de 27 ans était même sans contrat il y a encore deux ans avant de recevoir l’aide d’un certain…J Cole !

Des quartiers chaud aux parquets NBA

Avant d’arriver dans la plus prestigieuse ligue de basketball, nombreux sont les joueurs ayant eu une jeunesse difficile. C’est on ne peut plus vrai dans le cas de Caleb Martin. Natif de Mocksville en Caroline du Nord, il y grandit avec son frère jumeau Cody, dans un quartier sensible marqué par la violence et le trafic de drogue. Les deux hommes ne connaissent pas leur père qui a quitté le domicile conjugale peu de temps avant leurs naissances et sont donc élevés par leur mère. Comme ils l’expliquent, cette dernière a joué un rôle clé dans leur jeunesse : << Je sais que ça peut sembler cliché, mais c’est notre héroïne. C’est aujourd’hui que l’on se rend compte de tout ce qu’elle a fait pour nous durant notre enfance. Il lui arrivait de ne pas dîner pour que l’on puisse manger à notre faim ou de refuser des offres d’emploi pour nous garder >>.

Caleb Martin (à droite) au cotés de son frère Cody (à gauche) sous le maillot de la fac de Nevada

Caleb découvre le basket avec son frère et intègrent l’équipe de leur lycée. Rapidement, leurs performances attirent l’œil de plusieurs universités et ils obtiennent tous les deux une bourse pour la fac locale de North Carolina State en 2014. Ils y restent deux ans avant de rejoindre tous les deux la Nevada University en 2016, où leurs statistiques progressent. Ils bouclent leurs parcours universitaires en 2019 et se présentent à la draft NBA dans la foulée. Contrairement à son frère Cody (sélectionné en 36ème position par la franchise locale des Charlotte Hornets), Caleb n’aura pas la chance d’entendre son nom appelé lors de la cérémonie. Il se verra cependant offrir un contrat quelques jours plus tard par…les Hornets. Les jumeaux sont ainsi à nouveau réunis !

Malgré de bonnes performances avec l’équipe réserve, la franchise ne lui laissera jamais vraiment sa chance au cours de ses deux années de contrat, à l’inverse de son frère dans lequel elle plaçait plus d’espoir. Aux terme de la saison 2020-2021, le contrat de Cody est renouvelé, contrairement à celui de Caleb qui se retrouve donc à l’intersaison agent libre et sans équipes visiblement intéressées. Sa carrière NBA aurait pu s’arrêter là sans une aide pour le moins…inattendue.

Le tournant : un entrainement avec J Cole !?

Comme tout les étés depuis sa jeunesse, Caleb Martin profite de l’intersaison pour s’entraîner avec son frère, tout en espérant qu’une offre lui parvienne. Nous sommes alors en août, la saison reprend dans quelques semaines et toujours aucune équipe n’est rentrée en contact avec lui. Une période frustrante et décourageante.

Arrive alors la session qui va tout changer. Un matin, Caleb va s’entraîner avec Cody dans un gymnase appartenant à J Cole. Passionné par l’univers de la balle orange, le rappeur américain possède en effet plusieurs terrains. Or, il se trouve que ce dernier est présent ce jour là pour assister à la séance des deux hommes au cours de laquelle Caleb Martin va l’impressionner : << Je l’ai regardé s’entraîner et je me suis dit : mais comment ce gars peut-il ne pas avoir de contrat ? >>. Le célèbre artiste va alors faire jouer ses relations pour offrir à son nouveau protégé une chance. Il contacte Caron Butler, veille connaissance et accessoirement coach assistant du Miami Heat. Il insiste pour que ce dernier offre au joueur une chance de faire ses preuves…et ça marche !

Quelques jours plus tard, Caleb Martin effectue un work-out avec l’équipe floridienne dans une séance qui ressemble à une ultime chance de se faire une place dans la grande ligue. Malgré la pression, il impressionne encore une fois par son engagement et sa détermination, soit exactement le profil de joueur que la franchise apprécie tout particulièrement.

Caleb Martin obtient quelques semaines plus tard une invitation au camp d’entrainement de l’équipe pour préparer la saison à venir et signe un contrat non garanti avant le début de l’exercice 2021-2022. Avec un vrai rôle à jouer en sortie de banc, l’ailier gagne rapidement en importance dans l’équipe et progresse. Ses stats augmentent dans tous les secteurs de jeu et démontre un vrai impact sur le terrain. En l’espace d’une saison, il joue pratiquement autant de match qu’au cours de ses deux années à Charlotte, le tout avec un temps de jeu et des responsabilités bien plus importantes.

Plus que jamais, Caleb Martin s’est fait sa place en NBA, qui plus est dans une équipe qui terminera avec le meilleur bilan de sa conférence à l’issue de la saison et qui atteindra même les finales de conférence. L’aventure s’arrête malheureusement pour son équipe face à Boston au terme de playoffs où son apport aura été bien moindre par rapport à ce qu’il avait pu montrer en saison régulière. Mais l’essentiel est ailleurs : Caleb a gagné sa place dans la ligue et doit maintenant se tenir prêt pour confirmer.

Playoffs 2023 : la révélation

Si la saison 2022-2023 sera plus compliquée que la précédente sur le plan collectif, avec des résultats moins bons que la saisons précédente, Caleb Martin va poursuivre sa montée en puissance. Au début de l’exercice, il signe notamment son record de points en inscrivant 28 unités face aux Bucks. Quelques jours plus tard, la franchise prendra la décision de garantir enfin son contrat et de prolonger le joueur sur le long terme.

A l’issue de la saison, Miami termine en dehors du top 6 et se qualifie via des matchs de barrage. Le niveau des floridiens pose question et il est alors difficilement envisageable de voir l’équipe faire aussi bien que la saison dernière en postseason…à moins que.

Tout au long des playoffs, le Heat va enchaîner les sensations en sortant les Bucks et les Knicks, grâce à un collectif retrouvé et à son leader, Jimmy Butler, probablement au meilleur niveau de sa carrière. Comme la saison passé, ce sont les Celtics qui se dressent face à eux en finale de conférence. Caleb Martin ne le sait pas encore mais il sera le tournant de cette série décisive…

Caleb Martin tournait à pratiquement 19 points, 6 rebonds et 2 passes par match durant la série face à Boston

Jusqu’alors discret, l’ailier du Heat va sortir de sa boite au meilleur des moments. Sur les trois premiers matchs de la série, ce dernier va battre son record de point à deux reprises et se transformer en véritable cauchemar pour les bostoniens, aussi bien en défense où il parvient à endiguer la vague verte qu’en attaque où il surprend tout le monde avec sa grande adresse à trois points et sa vitesse qui prend de court la meilleur défense de la ligue. Face à de telles performances, Caleb Martin est logiquement intégré dans le cinq de départ de l’équipe et restera sur la même dynamique jusqu’à la fin de la série, qui sera donc remportée par Miami 4-3. Le Heat est de retour en finale !

Au moment d’annoncer le lauréat du Larry Bird Trophy récompensant le meilleur joueur de la série, Caleb passera même à un petit vote de l’emporter, derrière la star Jimmy Butler.

En l’espace de deux ans, Caleb Martin sera passé du statut d’agent libre peu désiré à titulaire dans une équipe qualifiée pour les finales NBA. Tout cela n’aurait probablement pas été possible sans l’intervention de J Cole qui a du même coup complètement relancé une carrière et permis à une équipe de dénicher un jeune talent. Une histoire digne du rêve américain et qui se trouve finalement être à l’image de toute l’équipe du Heat : une franchise où la majorité des joueurs sont non-draftés et qui semblait venue en playoffs pour faire de la figuration avant d’atteindre les prestigieuses NBA Finals….et pourquoi pas devenir champion dans quelques jours ?