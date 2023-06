« 48° 53′ 23,39″ N 2° 23′ 20,99″ E 020623 » Voici l’étrange message posté sur les réseaux par Freeze Corleone et certains membres du 667 le 27 mai dernier. Six jours plus tard, le 02 juin, ils annonçaient deux Zénith de Paris.

Le premier, le 24 novembre 2023, pour le 667 avec quelques de ses membres d’annoncés. Et le second quant à lui, le lendemain, est pour Freeze en solo et a été sold out en 3 minutes. Sur la billetterie, 3 formules étaient disponibles : des places pour le Zénith du 667, des places pour le Zénith de Freeze Corleone, ou un pack comportant des places pour les deux dates et une rencontre avec le collectif. Le rappeur et son entourage ont en même temps organisé une »chasse au trésor », en déposant deux posters, un par date, encadrés et assortis d’une enveloppe dans le parc de La Villette, parc dans lequel se trouve le Zénith de Paris.

Retour en salle

Quelques heures plus tard, on nous annonçait une tournée de 9 grosses salles, avec des dates un peu partout en francophonie. La billetterie est ouverte depuis ce mercredi 7 juin. Du 12 novembre 2023 au 25 février 2024, le rappeur sénégalais passera par Bordeaux, Paris (2x), Bruxelles, Nantes, Genève, Lille, au Luxembourg, à Lyon et à Toulouse. Il passera également aux Ardentes le 9 juillet.

A titre de comparaison, le ‘’LMF Tour’’ de 2020 comptait autant de dates mais, selon nos estimations pouvait recevoir près de sept fois moins de personnes. En effet, le ‘’LMF Tour’’ pouvait accueillir environ 11.500 personnes, contre environ 82.500 cette année.

Bien qu’il ait été pas mal présent ces deux dernières années que ce soit en featuring ou grâce à son album en commun avec Ashe22, ce soudain ‘’retour’’ du rappeur ne peux que nous laisser penser qu’un projet arrive. A voir ce que l’avenir nous réserve.