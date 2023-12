Bienvenue dans cet article dédié à Maeta, une artiste talentueuse originaire d’Indianapolis, Indiana. Dans cette interview réalisée à Paris pour Hype Soul, Maeta partage ses expériences, son parcours et ses inspirations artistiques. Découvrez comment elle est devenue chanteuse, ses influences musicales, ses projets futurs et sa vision de l’amour. Suivez-nous pour en savoir plus sur cette artiste passionnée.

Le Parcours d’une Passionnée de Musique

Maeta a toujours su qu’elle voulait être chanteuse depuis son plus jeune âge. Originaire d’Indianapolis, Indiana, elle a grandi en aimant la musique et en jouant des instruments, notamment du piano. Elle a manifesté son désir de devenir chanteuse et a été repérée par un homme de l’industrie musicale qui l’a signée à l’âge de 18 ans. Cela a marqué le début de sa carrière musicale et l’a conduit à déménager à Los Angeles. Inspirée par des artistes comme Beyoncé, Maeta a trouvé sa voie dans la musique R&B et soulful.

Une Inspiration Musicale : Beyoncé

Beyoncé a été l’une des plus grandes inspirations de Maeta. Elle était obsédée par cette artiste et s’identifiait à sa musique et à son style. Maeta aimait regarder ses vidéos, ses interviews et se plonger dans l’univers de Beyoncé. C’est grâce à cette admiration qu’elle a évolué et trouvé sa propre voie artistique.

Un Moment Inoubliable sur le Tournage

Maeta nous raconte une anecdote amusante sur le tournage de son clip vidéo pour sa chanson « Cabbage ». L’idée était d’avoir des oiseaux qui volaient autour d’elle pendant le tournage. Ce qui était prévu comme une expérience unique s’est transformé en une situation inattendue lorsqu’un oiseau a atterri sur son visage. Bien que cela ait été effrayant sur le moment, Maeta a réussi à surmonter cette situation et a continué le tournage avec succès.

L’Amour et l’Inspiration Musicale

L’amour est l’un des thèmes récurrents dans la musique de Maeta. Elle puise son inspiration dans les relations amoureuses compliquées et explore les différentes facettes de l’amour à travers ses paroles. Pour elle, l’amour est inconditionnel et se manifeste même lorsque l’on est en colère contre quelqu’un. Elle croit en l’authenticité de l’amour et ne se conforme pas aux idées conventionnelles véhiculées par les films romantiques.

La Processus Créatif de Maeta

Maeta préfère travailler seule lorsqu’elle enregistre en studio. Elle éteint les lumières et crée une atmosphère intime pour se connecter à sa créativité. Elle trouve son inspiration en étant isolée et en se concentrant sur ses émotions. Pour elle, ressentir une émotion passionnée est le moteur de sa créativité et de la création de nouvelles chansons.

Délices Parisiens et Moments Spéciaux

Maeta adore explorer les délices culinaires de Paris. La native d’Indianapolis aime aller dans des endroits comme DER et Drakenwires pour découvrir les meilleurs restaurants de la ville. Elle apprécie également se promener dans les rues de la capitale française et admirer la beauté de son architecture et de ses paysages. Elle se souvient avec nostalgie des moments de son enfance où sa mère la surprenait avec des friandises après l’école, créant ainsi des souvenirs inoubliables.

Les Mentors de Mayda

Maeta mentionne Bibi Borelli comme l’une de ses mentors dans le domaine de la musique. Elle admire son talent d’auteure et d’artiste et a été inspirée par sa réussite dans l’industrie musicale. Bibi Borelli a encouragé Maeta à suivre ses rêves et à ne pas se laisser influencer par les opinions des autres. Elle a également aidé Maeta à trouver sa voix et à s’affirmer en tant qu’artiste féminine dans une industrie majoritairement masculine.

Les Projets Futurs de Maeta

Maeta a de nombreux projets en préparation pour l’année à venir. Elle prévoit de sortir son prochain single « ASMR » le 24 mars, suivi de son EP « Sex » le 14 avril. Elle ambitionne également de faire une tournée à travers l’Europe et d’autres pays, afin de partager sa musique avec un public international. Son objectif est de continuer à se produire sur scène et de créer de nouvelles chansons qui touchent les gens.

Maeta est une artiste passionnée de musique et d’amour. Elle puise son inspiration dans ses expériences personnelles et crée des chansons qui reflètent sa vision unique de la vie et de l’amour. Son parcours, ses influences musicales et ses projets futurs font d’elle une artiste à suivre de près. Nous avons hâte de voir ce que l’avenir lui réserve et de découvrir ses nouvelles créations musicales.