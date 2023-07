Maeta nouvelle pépite R’n’B/Pop, est une jeune artiste américaine de 23 ans, originaire d’Indianapolis, ville qu’elle a d’ailleurs quitté pour la Cité des Anges, afin de se donner toutes les chances de réaliser ses rêves. Et l’on peut dire, que cette dernière est sur la bonne voie, puisqu’elle a signé en 2021, chez Roc Nation ( label de Jay-Z, aka Hov, aka Queen Bey‘s husband ). Sa relation avec le label démarre sur de bonnes bases, puisque quelques temps après la signature, son EP HABITS, sortira le 30 Avril 2021.

Maeta – Toxic feat. BEAM (Official Video).

Dans l’EP HABITS, Maeta nous montre qui elle est, son identité artistique est évidente, elle sait qui elle est et où elle va. L’atmosphère est aussi douce que dynamique, aussi aérienne que rythmée, en somme on retrouve parfaitement ses influences R’n’B/Soul et Pop, au travers de ses différents sons, notamment « Bitch Don’t Be Mad » et « Habits » . Son EP annonce donc la couleur, mais avec son premier album, nous plongeons encore plus dans son univers.

Maeta – Through The Night feat. Free Nationals (Live).

Le 9 Juin 2023, Maeta sort son premier album studio, intitulé When I Hear Your Name, et annoncera plus tard, le 26 Juin 2023, une tournée mondiale, dont une date parisienne. En effet, elle se produira dans la salle Les Etoiles, le 14 Octobre 2023. Cet album et cette tournée représentent donc l’aboutissement du travail acharnée de Maeta, et l’amour pour son art.

Réservez vos places le plus vite, pour son concert! Et bien évidemment, n’hésitez pas à streamer son premier album sans modération! On vous laisse sur l’un des titres phares de son nouvel album, intitulé « S(EX)« , qui reflète bien les thématiques traité par Maeta : relations toxiques, amour, vulnérabilité.