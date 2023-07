A l’occasion du Love Sick Tour, Don Toliver passera au bataclan le dimanche 15 octobre !

Don Toliver – No Idea

Découvert avec la mixtape Playa Familia en 2017 et mis en lumière par Travis Scott sur les projets Astroword et JackBoys. En 2020, Don Toliver connaitra le succès avec Heaven Or Hell et les tubes que sont No Idea et After Party! Il incarne aujourd’hui le renouveau de la scène hip-hop et R&B de Houston.

Il publie sont deuxième album en 2021: « Life of a Don« .

Le 24 février dernier, Love Sick sort, son troisième album sans compter la réédition Chopnotslop Remix de Heaven Or Hell. Les avis sur l’album sont mitigé, après l’attente créée par Life of a Don globalement aimé.

Malheureusement, les places pour l’événement à Paris sont épuisées aujourd’hui.

Don Toliver au Bataclan le 15 octobre

L’ensemble des dates de la tournée européenne annoncées par Don Toliver :