L’engagement des rappeurs suite à la tragique mort de Naël, un jeune garçon de 17 ans tué par un policier à Nanterre, a profondément choqué la société française. Face à cette tragédie, de nombreux rappeurs ont exprimé leur solidarité et leur engagement envers la famille. de nombreux autres rappeurs se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour dénoncer la violence policière et réclamer justice pour Naël, notamment Niska, Maes, Rhoff etc… Leur voix collective amplifie le message et renforce la mobilisation autour de cette affaire. Leur engagement rappelle que la solidarité et l’union sont essentielles pour faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur.

Parmi eux, Sadek se distingue en offrant le cachet de son dernier showcase à la famille de Naël. PLK et SCH pensent aussi à prendre la défense du jeune défunt au delà de la parole. Cette mobilisation des rappeurs souligne leur rôle en tant que porte-parole de leur communauté et leur capacité à influencer positivement la société.

Allah yarhmou Naël!



Sans caméra, les keufs auraient été jouer aux victimes dans les médias, vous imaginez? C’est ça qu’on subit et que nos petits frères et sœurs subissent toujours plus, est-ce qu’on sera un jour vraiment respectés dans ce pays ? 🤮🤦🏽‍♂️ — NISKA 🦅 (@Niska_Officiel) June 27, 2023

Le rap, en tant que genre musical engagé, a toujours été un moyen pour les artistes de dénoncer les injustices et de donner une voix aux personnes marginalisées. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir les rappeurs se mobiliser face à la mort de Naël. Leur influence sur les jeunes et leur capacité à toucher un large public font d’eux des acteurs clés pour sensibiliser et mobiliser autour de cette affaire. Les paroles engagées et les messages de solidarité véhiculés dans leurs chansons permettent de créer une prise de conscience collective et d’encourager l’action.

Sadek, en est un exemple d’engagement concret : rappeur reconnu pour son franc-parler et son engagement, s’est particulièrement illustré dans cette affaire. Lors d’un récent showcase, il a décidé d’offrir l’intégralité de son cachet à la famille de Naël. Cette action généreuse témoigne de sa volonté de soutenir la famille endeuillée et de contribuer financièrement à leur combat pour la justice. Sadek utilise ainsi sa notoriété et son succès pour apporter un soutien concret et tangible à ceux qui en ont le plus besoin. Son geste exemplaire inspire d’autres artistes et encourage la solidarité au sein de la communauté rap.

La mort tragique de Naël a suscité une vague d’indignation et de mobilisation chez les rappeurs français. À travers des actions concrètes et des prises de parole, ils montrent leur engagement envers la famille de Naël et leur détermination à lutter pour la justice. Leur rôle en tant que porte-parole de leur communauté et leur capacité à influencer positivement la société sont mis en lumière dans cette affaire. La mobilisation collective des rappeurs démontre que la musique peut être un puissant vecteur de sensibilisation et de changement social.