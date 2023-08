Opération Condor est un projet musical unique en son genre, résultant de la rencontre entre Tinola, un talentueux rappeur, et Lip Phi, un talentueux beatmaker. Ensemble, ils ont décidé de fusionner leur style et leur créativité pour donner naissance à un projet emblématique qui ne laisse personne indifférent.

Mais pourquoi ont-ils créé ce projet ? Pour répondre à cette question, il est essentiel de comprendre qui sont Tinola et Lip Phi et quelle a été leur motivation.

Tinola, rappeur Angevin de 19 ans et Lip Phi, producteur Nantais de 19 ans oscillent entre sonorités sombres, récentes, ou plus mélodieuse dans une volonté de creuser les nuances et d’avoir un large panel de propositions. Fascinés par la musique et plus particulièrement par l’art du rap, ils se démarquent en traitant de sujets aussi variés que l’amour, la société, et les blessures de la vie. Avec un style à la fois poétique et percutant.

Ayant développé une passion pour la création de rythmes et de mélodies, Lip Phi se distingue par son talent à fusionner les genres musicaux, mêlant des influences hip-hop, électro. Il est reconnu pour sa capacité à créer des beats uniques et entraînants. Aider par Reallyraw, son cousin présent sur une track de l’album et Cobbee, un autre rappeur Angevin membre du collectif « Coetus Corpora », leurs talents respectifs et l’affinité artistique grandissante entre eux, ils ont décidé de s’unir pour créer Opération Condor.

En tant que fils d’immigré chilien, Tinola donne le nom « Opération Condor » au projet. C’est une référence à une opération politique menée par les dictatures militaires sud-américaines dans les années 1970-80. Un choix symbolique qui reflète la volonté des artistes de dénoncer les injustices et les oppressions en utilisant leur art comme moyen d’expression.

Opération Condor se caractérise par des textes profonds et engagés, accompagnés de beats puissants et énergiques. Les paroles de Tinola, teintées d’émotion et de sincérité, sont portées par les compositions originales de Lip Phi. Le résultat est une fusion parfaite entre rap conscient et instrumentaux captivants, qui transporte l’auditeur dans un univers à la fois sombre et lumineux.

À travers leurs morceaux, Tinola et Lip Phi abordent des sujets tels que l’inégalité sociale, la liberté d’expression ou encore l’importance de rester fidèle à soi-même. Leurs textes sont une invitation à la réflexion et à l’action, témoignant de leur volonté de provoquer un changement positif dans la société.

Opération Condor est bien plus qu’un simple projet musical. C’est un véritable message d’espoir, une preuve de la puissance de l’art pour éveiller les consciences. Tinola et Lip Phi, réunis par leur passion commune pour la musique, ont réussi à créer un projet qui ne se limite pas à divertir, mais qui pousse également à la réflexion et à l’action.

En somme, Opération Condor est l’aboutissement d’une collaboration artistique exceptionnelle entre Tinola et Lip Phi. Leur motivation commune de dénoncer les injustices et de sensibiliser le public à travers la musique a donné naissance à un projet qui marque les esprits. Opération Condor est un appel à l’engagement, à la remise en question et à la recherche d’un monde meilleur.