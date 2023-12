Jahyanai, artiste originaire de la Guyane, s’est imposé comme une figure emblématique de la scène musicale internationale. À l’intersection des influences urbaines, du ragga-dancehall, et du reggae, il a su créer une sonorité unique, mêlant différentes langues et patois guyanais. Dès l’âge de 14 ans, il enregistre ses premiers titres, amorçant ainsi un parcours musical impressionnant. Lauréat de nombreux prix, dont « Chanson de l’année » et « Révélation masculine de l’année, » Jahyanai est devenu un ambassadeur musical incontesté de la Guyane, sa réussite s’étendant à l’international.

« PAPA » : Jahyanai redéfinit le rôle des pères à travers l’art

Jahyanai, artiste engagé, prend la parole dans son dernier single « PAPA, » offrant une plateforme aux pères séparés de leurs enfants. À travers un storytelling poignant, il donne voix à leurs souffrances, évoquant la détresse des mères lors des séparations. Le clip/court métrage qui accompagne le single met en lumière cette réalité, initiant un style original doux et mélancolique. Jahyanai, bien plus qu’un artiste à succès, devient un défenseur de la séparation des problèmes des adultes et des enfants. Avec « PAPA, » il redéfinit le rôle des pères et milite pour une compréhension plus profonde des enjeux familiaux. Ce single marque une nouvelle étape dans la carrière de Jahyanai, conjuguant succès musical et engagement social.