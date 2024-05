Bercé par la musique en tout genre depuis le berceau, Akkai commence sa création musicale dès le collège, via un logiciel de Musique Assistée par Ordinateur (MAO)*, FL Studio.

Son dévouement est tel qu’il consacre des nuits entières à l’écoute intense d’un grand nombre d’albums, chacun façonnant son univers musical de manière profonde et durable.

En passant par JaRule, Suga Free, Seth Gueko, Missy Eliott, Busta Rhymes, Eminem, Patrick Saint-Eloi ou encore le groupe Tandem, Akkai nous attrape avec une vibe à la fois nonchalante et percutante.

*Cette technique consiste notamment à composer, mixer et/ou enregistrer des morceaux grâce à des instruments virtuels.

LaKonfréry.

Son premier projet “MAUAJI”, sorti en 2019, est composé en grande partie avec Bloody & Solsa. Un projet dans lequel il épouse de plus en plus les grooves sud-californiens.

Le collectif « LaKonfréry », formé en 2021, réunit des artistes talentueux comme Bopfa, JMJ, MLKWAV, Klemee et Solo So-Low, collaborant sur des morceaux comme « Valeurs&Principes » et « FB!1 » ; tous produits par Bopfa et illustrant leur synergie créative.

En 2023, Akkai fait un retour remarquable et remarqué avec « LUM!NOL », un projet fusionnant rap, house et RnB/Soul. Il offre aux auditeurs une découverte immersive de son univers, à la fois authentique et créatif. Une proposition qu’il édite à travers l’introspection de soi-même.

Un homme pragmatikkk.

Trois K pour Kongolais Kamerounais Kreyol qui émanent directement de ses origines.

Son récent projet, « PragmatiKkK », offre quant à lui une plongée immersive avec des sonorités envoûtantes. Il est le fruit d’une collaboration avec quatre compositeurs talentueux : Louis, Elijah Melo, Bopfa et Beni. Et dévoile le côté pragmatique de l’artiste.

Un projet concret et saisissant, à l’image de sa vie quotidienne.

Alors en attendant, n’hésitez pas à streamer son tout dernier projet “PRAGMATIKK“.

Par Louis-Hermann N.