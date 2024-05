L’inspiration puisée de divers horizons

Jemon, de son vrai nom Tommy, est un artiste complet originaire de Bordeaux, à la fois auteur, compositeur, interprète et ingénieur du son. Son univers musical est le fruit d’influences éclectiques, mêlant la profondeur réverbérante des synthés de Daft Punk et Stephan Bodzin à la prose incisive des rappeurs tels que Booba et Orelsan. En parallèle, il puise également dans la poésie intemporelle d’artistes comme Jacques Brel et Christophe, reflétant ainsi l’époque de ses parents. Avec les années, Jemon a su s’approprier le Cloud, enrichi par l’usage de l’auto-tune, inspiré par des artistes comme Laylow, PNL ou encore SCH. Sa capacité à produire, écrire, enregistrer et mixer ses propres morceaux lui permet de proposer un univers musical unique, où poésie et musique s’entrelacent harmonieusement.

L’exploration intime musicale de « mur.murs »

Le dernier EP de Jemon, intitulé « mur.murs », est une introspection profonde sur ses expériences et émotions. Ce projet marque une étape cruciale dans la vie de l’artiste, abordant des thèmes universels tels que les ruptures, le passage à l’âge adulte, et la quête de sa place dans le monde. Cet EP, qui fusionne musique électronique, chant et rap, transporte l’auditeur dans un voyage introspectif à travers les pensées de Jemon, offrant un univers soigné et immersif. La conclusion de cet EP, avec le morceau « Laisse Vivre », apporte une touche finale délicate et contrastante. En rupture avec les six premiers morceaux à l’esthétique électronique, « Laisse Vivre » propose une composition douce mêlant guitare, violon et voix. Ce clip est un appel à la liberté et à la lutte contre les sentiments d’enfermement, qu’ils soient internes ou relationnels. Une conclusion surprenante et émouvante, qui laisse une empreinte durable dans l’esprit des auditeurs.

Elouan Thomas