Larack : La singularité palliée d’un timbre de voix unique

Originaire d’Aix-en-Provence, Larack s’affirme comme l’un des talents prometteurs de la scène rap française. Avec une écriture singulière et un timbre de voix reconnaissable entre mille, il a rapidement capté l’attention des fans de rap. Ses textes, qui mêlent ses épreuves personnelles et les expériences de ses proches, sont portés par des flows mélodiques et accrocheurs. Il s’est d’abord fait connaître avec la série de freestyles « TAKABOSSER », qui a permis au public de découvrir son univers riche et authentique. En dehors de ses projets solo, Larack a également attiré l’attention du réalisateur Mathieu Kassovitz, qui l’a choisi pour figurer sur la bande originale de son documentaire « Le Bédo des Légendes » avec le titre « Amsterdam ». Cette collaboration marque une étape importante dans la carrière de l’artiste.

« Arrêts de Jeu » : Un projet prometteur et audacieux

« Arrêts de Jeu » est le tout premier EP de Larack, un projet ambitieux composé de six titres qui démontrent ses qualités exceptionnelles de rappeur. Cet EP rappelle aux auditeurs ce qui fait de Larack un artiste hors pair : des refrains mélodieux combinés à une technique d’écriture remarquable. Le titre phare de cet EP, « Mangue Carotte », produit par Loko, illustre parfaitement la puissance et l’énergie que Larack insuffle dans ses morceaux. Ce titre, comme les autres de l’EP, met en lumière son talent pour raconter des histoires personnelles et universelles avec une sincérité désarmante. « Arrêts de Jeu » ne se contente pas de présenter Larack comme un simple rappeur, mais comme un véritable lyriciste capable de marquer les esprits. Avec ce projet, Larack confirme qu’il est un artiste à suivre de près dans les années à venir.

Elouan Thomas