La deuxième soirée PLATFORM dédiée à la musique urbaine aura lieu ce mardi 20 juin à La Place à Paris. Au programme : les performances de WIKI, Dylan Sinclair, The Silhouettes Project, Jadasea et Papo2oo4.

Présentées par Live Nation, les soirées PLATFORM se dédient à la mise en valeur de jeunes talents émergents internationaux. Loin du respect des codes, les soirées Platform se veulent innovantes. Elles aspirent à proposer des soirées mémorables portées par une ambiance exceptionnelle. Ceci, tout en permettant à la musique hip-hop underground de se faire un nouveau public.

Des pépites d’exception

Wiki

En tête d’affiche de la soirée, Wiki est souvent décrit comme un pilier de la scène émergente du hip-hop new-yorkais. L’étoile montante de la Big Apple incarne une nouvelle vague d’artistes animés par une soif d’innovation, de talent et d’énergie. Un talent immanquable sur la scène de La Place.

Dylan Sinclair

En 2022, Apple Music et Complex l’ont désigné Dylan Sinclair comme l’un des artistes R&B de l’année. Le chanteur compositeur canadien a fait paraître son premier EP, « No Longer In The Suburbs, il y a quelques mois. Célèbre pour sa vibe planante et sa voix envoûtante, la pépite canadienne risque bien de faire craquer les cœurs du public parisien.

The Silhouettes Project

The Silhouettes Project réunit de jeunes artistes underground. Ce collectif britannique a pour objectif de mettre en avant une nouvelle scène musicale, combinant le hip-hop, le jazz et la soul.

La soirée accueille également des Special Guests qui ne sont autres que Jadasea et Papo2oo4.

Une soirée multiculturelle

Ayant eu lieu en mars dernier, la première soirée a su offrir une programmation riche et variée. Pour cette soirée de lancement, PLATFORM avait déniché les pépites les plus prometteuses de la scène rap du Royaume-Uni. Afin de présenter de nouveaux talents étrangers à la scène parisienne. elle proposait les performances enflammées de Meekz, Strandz et Bxks. La scène française a quand même été mise à l’honneur durant cette soirée, grâce aux Dj Set de folie d’Armel Bizzman et Mel Woods.

Les billets en vente ici :