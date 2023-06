Originaire de Londres, Knucks continue de marquer les esprits avec son univers distinctif et son talent musical. Encensé par des artistes tels que Wretch 32, Stormzy, Novelist et Kenny Beats, le rappeur en pleine ascension est en train de se forger une réputation solide dans l’industrie. Dès l’âge de 12 ans, Knucks s’est intéressé à la musique, s’inspirant d’artistes tels que Curren$y, MF Doom, Sade et Nas. Cette influence l’a conduit à créer son premier album, « Killmatic« , une ode à « Illmatic » de Nas, qui a été acclamé par la critique. Après avoir sorti plusieurs EP, Knucks est rapidement devenu l’une des stars montantes du rap au Royaume-Uni, et il est définitivement un artiste à suivre de près.

Après avoir participé au Pitchfork Music Festival Paris en novembre 2022, Knucks revient dans la capitale française pour enflammer La Bellevilloise le 21 septembre 2023. Ne manquez pas cette occasion de voir cet artiste talentueux sur scène et de plonger dans son univers unique.

