White N : Un parcours inspirant entre deux cultures et deux continents

White N est un rappeur franco-ivoirien basé à Montpellier. Sa carrière, marquée par une série de EPs et des participations remarquées à des émissions comme « Nouvelle École » sur Netflix, témoigne de sa détermination et de sa passion pour la musique. Touché par l’albinisme, une condition qui affecte la pigmentation de sa peau, White N a fait de sa différence une force. Surnommé le « Noir Blanc », il a souvent dû se battre deux fois plus pour prouver sa valeur, que ce soit dans sa jeunesse ou dans sa carrière artistique. Sa musique, un mélange de couplets rap intenses et de mélodies accrocheuses, transmet des messages d’espoir, de motivation et de confiance en soi. L’année 2023 a été particulièrement marquante pour lui, avec plusieurs concerts, des singles en collaboration avec des artistes renommés comme Black M et Lacraps, et des performances remarquées au Rose Festival.

« Deux fois plus qu’eux » : L’authenticité et l’émotion

Avec son dernier EP « Deux fois plus qu’eux », White N dévoile son histoire personnelle et ses luttes avec une intensité émotionnelle palpable. Ce projet met en avant son parcours de vie difficile en tant qu’enfant atteint d’albinisme en Côte d’Ivoire, une condition qui a exigé de lui une résilience et une détermination exceptionnelles. À travers cet EP, White N partage des collaborations percutantes avec VINK de « Nouvelle École » et OLEY de « The Voice », enrichissant son message de diversité et de dépassement de soi. Les morceaux de l’EP sont imprégnés de thématiques fortes telles que la singularité des individus, la persévérance, et l’importance de transformer ses différences en atouts. Les compositions sombres et parfois embrumées soutiennent son écriture acérée, faisant de cet EP un véritable cri de guerre. « Deux fois plus qu’eux » confirme la place de White N dans le paysage du rap français, en tant qu’artiste authentique et méritant, prêt à inspirer et motiver son public à travers ses expériences uniques et sa musique puissante.

Elouan Thomas