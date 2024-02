A la découverte d’un artiste prometteur

Le rappeur Tito G, originaire de Grenoble, vient de sortir fin 2023 son premier EP « PREMIER CONTACT ». Le jeune talent, qu’on peut classer aisément dans la New Wave, oscille entre rap et mélodie. Hypesoul s’est entretenu avec lui pour en découvrir d’avantage sur le jeune artiste.

Est-ce que tu pourrais te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ?

Moi, c’est Tito G, 26 ans, rappeur originaire de Grenoble. Ma musique se définit par du rap mélangé à des mélodies décalées et osées. différent de ce que l’on peut voir dans le game.

J’ai vu que tous tes titres dataient de 2023, de l’année passée, mais est-ce que tu as fait du son avant ou c’est tout neuf ? Depuis quand fais-tu de la musique ?

Cela fait 3, 4 ans que je m’affiche sur Internet. Autrement, ça fait plus de 10 ans que je fais du son. J’ai écrit mon premier texte à 14 ans. Mes grands-frères étaient branchés Hip-Hop de ouf. J’ai vraiment commencé le studio à 21 ans. En fait, ce sont mes potes qui m’ont incité à rapper. Un jour, j’ai fait un freestyle au hasard et ils ont bien aimé. Depuis, je n’ai pas lâché. Ce n’est que depuis 2023 que j’ai commencé sérieusement en mode réfléchi. Je n’avais rien sorti. J’enregistrais des sons, je payais les séances, mais je ne les sortais pas. Avec l’évolution de ma musique, des mois après, les sons ne me plaisaient plus. Pendant 2, 3 ans, j’ai fait beaucoup de sons mais je n’ai rien sorti.

Ton EP « PREMIER CONTACT » est sorti fin 2023. Sur la pochette, on voit un cosmonaute. On peut y voir une référence au film du même nom de Denis Villeneuve. C’était quoi ta volonté avec cet EP ?

Exactement. Il y a des références personnelles dans le film qui m’ont marqué et qui étaient évidentes. Premier Contact et premier projet, c’était lié. L’idée était là.

Tito G au studio

On remarque que ton EP est empreint de mélancolie. C’est sombre tout en étant assez mélodieux. Est-ce que c’était le désir du projet ou c’est venu naturellement ?

C’est la musique que j’aime faire. J’aime bien être dans l’émotion. Soit tu fais rire, soit tu fais pleurer. J’ai plus de facilité avec la mélancolie. C’est ce qui m’inspire le plus quand j’écoute une prod.

Beaucoup d’artistes disent que la nuit est plus propice à l’inspiration et à la création. Tu es de cet avis ?

Tous les soirs, je suis dehors. C’est vrai, j’aime bien écrire la nuit. Même la journée quand j’écris, je me mets dans le noir. En fait, ça me permet de me mettre dans mon monde.

Ton projet parle de dépression, tu es souvent d’humeur sombre. Tu dis « dans ma tête, tout est black comme Ozark », référence à la série Netflix, et comme on peut le voir aussi avec l’esthétique de ton clip « Les Trois » qui plante un décor full black. A quel point la dépression est présente dans ta vie ? Est-ce que tu cherches à t’échapper de cette noirceur ?

Je ne vais pas te dire que je suis tout le temps dépressif. Quand j’écris, je me mets en mode « il faut que ce soit dur », « ce n’est pas simple ». Je peux vivre une journée super cool, je rigole avec mes potes, je sors, je rentre chez moi, je suis bien, j’écoute une prod, et là cette prod me rappelle les moments difficiles. Le son qui me correspond vraiment, c’est Premier Contact, le titre éponyme du projet.

Il y a un moment où tu dis « Je veux retrouver le sourire que j’avais gamin ». Est-ce que tu es nostalgique de ton enfance ? Quel souvenir en as-tu ?

J’ai trop rigolé. J’étais toujours dehors. C’étaient les meilleurs souvenirs. Je ne peux pas te dire une journée type. Juste, c’était un banc, ça rigolait. Maintenant, on grandit, chacun fait son chemin, on se perd de vue. Il n’y a plus cette joie insouciante. Voilà ce que cette phrase évoquait.

Tu considères avoir eu des influences dans ton parcours ?

En primaire, j’étais matrixé par 50 Cent, inspiré par mes grand-frères qui étaient branchés Hip-Hop. Ma mère ne voulait pas que j’écoute du rap français trop tôt parce qu’on comprend les paroles qui sont crus. En CP, je chantais du Akon dans la cour. J’écoutais G Unit, Tony Yayo. Au collège, je me suis mis au rap français sérieusement. J’ai écouté tous les classiques que j’avais loupé. Lunatic de B2O, Sexion d’Assaut avec Le renouveau et L’écrasement de tête, Sefyu. Booba, j’ai saigné de fou. Plus récemment, j’aime bien la New Wave, avec La Fève, par exemple.

Tu parles de relations, de femmes dans ton projet. Tu penses qu’un artiste connu peut avoir une relation stable ? Si un jour tu pètes et je te le souhaite, comment tu dealerais avec ça ?

C’est au bon vouloir de l’artiste. Il suffit d’être droit. Avec la musique, le problème, c’est que tu es à droite à gauche tout le temps. Si tu es droit avec ta copine, ça peut marcher.

Est-ce que tu peux dire que tu as trouvé ton identité artistique avec ce projet ?

Pas parfaitement encore. Je sens qu’il y a une évolution. Sur le futur, je serai surtout sur une couleur New Wave. Premier Contact était vraiment une base pour montrer que je sais faire du rap et que je sais chanter. Maintenant, je vais explorer ma créativité. Si je rencontre plus de beatmakers, ce sera plus créatif. Là, je pose encore sur des type beats, des prod sur Youtube. Il y a seulement avec Aaliyah où la prod a été faite avec les beatmakers au studio SpicyStudio, situé à Grenoble. Le reste de l’EP, je posais sur des type beats. Les sons que j’ai fait après le projet sont davantage New Wave. Plus spéciaux, plus créatifs.

C’est quoi la prochaine étape ? Album ?

Non, c’est encore envoyer quelques singles et un EP en préparation. Je ne pense pas sortir un album tant qu’il n’y a pas un réel engouement. Pour l’instant, je n’ai sorti qu’un projet. Je peux me permettre de publier encore plusieurs EP.

Tu penses t’éloigner de ce personnage sombre et aller vers quelque chose de plus solaire ?

Non, je vais rester dans le même mood. J’aime bien me livrer. Quand je fais du son, c’est exutoire. Je ne parle pas beaucoup dans ma vie. Il faut me tirer les vers du nez pour me faire parler. Quand je suis face à ma feuille, je suis face à moi-même.

Ton son préféré du projet ?

Aaliyah.

Un mot pour la fin ?

Merci pour votre confiance. C’est ma première interview, c’est grave bien.

Tito G

Par Erwan Lebigot