En début de saison, Kylian Mbappé n’est pas passé inaperçu. En effet, le choix de ses nouveaux crampons a fait énormément parler. Les réactions sont contrastées mais majoritairement positives.

Le célèbre footballeur français Kylian Mbappé a récemment collaboré avec Nike pour créer une édition spéciale de la chaussure de football Mercurial X Tn. Cette collaboration entre le prodige du ballon rond et l’une des marques les plus emblématiques de l’industrie du sport a suscité un grand engouement parmi les fans de football et les amateurs de mode. Mbappé arbore une paire de crampons peu commune aux allures violettes. La pièce est une collaboration inspirée de la célèbre paire de tn requin. On retrouve certains détails importants du modèle. On remarque notamment les marques de couleurs oranges sur la semelle. Les bulles de la paire ou encore le classique logo Nike.

Une collaboration inattendue

La collaboration entre Kylian Mbappé et Nike a donné naissance à une édition spéciale de la chaussure de football Mercurial X Tn. Cette fusion entre la technologie innovante de Nike et le style unique de Mbappé a abouti à une chaussure qui incarne à la fois la performance et l’esthétique. L’ idée autour de cette paire fait écho au célèbre slogan “la banlieue influence Paris et Paris influence le monde”. qui de mieux que le champion du monde pour porter ce modèle.

Caractéristiques de la chaussure

La Mercurial X Tn combine la légèreté de la chaussure de football Mercurial de Nike avec le design reconnaissable de la Air Max Plus (Tn), créant ainsi une chaussure qui allie performance et style. La silhouette audacieuse de la Air Max Plus est associée à la technologie de pointe de la Mercurial, offrant ainsi aux joueurs de football, une chaussure qui répond à leurs besoins en matière de vitesse, de stabilité et de contrôle.

Réception et Impact

La sortie de la Mercurial X Tn en collaboration avec Kylian Mbappé a rencontré un vif succès. Elle attire l’attention des fans de football et des passionnés de sneakers. La combinaison du prestige de Mbappé en tant que joueur de renom et de l’influence de Nike dans le monde de la mode et du sport a fait de cette collaboration un événement marquant. La paire a été commercialisée pour la première fois le 15 janvier à 9h. Le nom qu’elle porte ? “Mercurial superfly 9 tn” et elle est vendue à partir de 299,99 euros.

Ce qu’on peut retenir de cette collaboration entre Kylian Mbappé et Nike, ce n’est pas seulement la création d’une paire de crampons. C’est également la possibilité d’inscrire sa marque de leader dans le monde du foot à l’échelle mondiale. Elle a permis de réunir le meilleur de la performance sportive et du style. La collab offre ainsi aux passionnés de football et de mode une chaussure innovante et emblématique.

Alors qu’attendez-vous pour vous offrir cette paire ?

Yasser. B / Alban N