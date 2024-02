Filest : Un artiste polyvalent au parcours insolite

Filest se distingue par son cheminement artistique singulier, au sein de l’univers vibrant du rap français. Avant de s’immerger dans la musique, cet artiste polyvalent a arpenté les coulisses de la scène en tant que régisseur et photographe. C’est cette expérience qui a façonné son regard unique sur le monde, préparant le terrain pour son incursion audacieuse dans le monde de la musique à l’âge de 30 ans. Depuis, Filest a su imposer sa marque dans l’industrie grâce à sa capacité à jongler avec divers styles musicaux, de la trap en passant par la drill, tout en gardant un œil vigilant sur les tendances émergentes du rap.

« Pour le meilleur et pour les thunes », un projet visionnaire ?

L’album « Pour le meilleur et pour les thunes » de Filest émerge comme une ode à la réflexion sociale et à la croissance personnelle dans un monde en constante évolution. À travers des collaborations avec des producteurs de renom tels que DJ Elite, Woosbad et Wysko, Filest tisse un récit sonore captivant qui explore les thèmes universels de l’aspiration, de la lutte et de la résilience. Chaque titre de l’album, soigneusement ciselé, offre une fenêtre sur l’âme de l’artiste, invitant l’auditeur à plonger dans les profondeurs de sa conscience. Avec des morceaux comme « Fantômes« , Filest transcende les limites du rap conventionnel pour offrir une expérience musicale immersive et inspirante qui résonne au plus profond de l’âme urbaine.