« Du peu que j’ai eu, du mieux que j’ai pu » est le premier album officiel du rappeur Lesram. Réel, kickeur, ce membre du Panama Bende (tout comme PLK) est reconnu par ses pairs pour son authenticité. Technique, il ne passe pas par quatre chemins pour raconter ce qu’il vit, et ses textes transpirent la sincérité.

Historique

Déjà repéré et validé à l’époque de son projet « G-31« , il se fait vite un nom dans le milieu. Bénéficiant de la côte du Panama Bende à ce moment, Lesram prouve déjà sa force. Il sera invité sur la Don Dada Mixtape vol. 1 par Alpha Wann sur un feat avec Nekfeu, ce qui est très prestigieux pour un début de carrière.

C’est après une série de freestyle et une mixtape « Wesh enfoiré » qui ont beaucoup fait parler pour leurs qualités rares, que Lesram annonce la sortie de son premier album. « Du peu que j’ai eu, du mieux que j’ai pu » est le reflet et la concrétisation de tout ce que Lesram raconte dans ses textes. Toujours dans les mêmes coins, avec les mêmes gars, qui font du son sans prétention. On aime parler des acteurs dans le milieu mais Lesram n’en est pas un. Il raconte son quotidien sans en faire un film.

Collaborations

Ce qui est impressionnant dans l’ascension du rappeur du 93, c’est sa simplicité. Il peaufine son rap d’années en années, et se tente même à la mélodie dans ce dernier projet. Le tout sans dénaturer sa musique. Il s’entoure de nouveaux producteurs pour ce projet: on peut retrouver Junior Alaprod, 2k ou encore Boumidjal, des gros hitmakers. C’est une belle prise de risque, car encore une fois les titres restent authentiques.

En invités, nous retrouvons son gars de toujours PLK. qui a également sorti son projet dans les mêmes créneaux. Nous retrouvons aussi Josman sur le titre « Triste Mélancolie« , véritable balade qui porte bien son nom. Toujours aussi fort dans son domaine, il le dit lui même « y a des schémas, ABBA« . Lesram jongle avec les rimes comme jamais sur cet album. Petit coup de cœur pour le morceau « Mac Nulty » de la part de l’équipe.

En conclusions, « Du peu que j’ai eu, du mieux que j’ai pu » est un album fort de caractère qui reflète la progression du rappeur. Nouvelles mélodies, les refrains restent bien en tête, il sait comment ne pas en faire trop tout en restant lui-même: un rappeur authentique.