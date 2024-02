L’artiste Zamdane a fait son grand retour tant attendu ce vendredi 23 février. L’album SOLSAD est un dix titres d’une mélancolie profonde, comme l’indique son nom. SOL pour le soleil, SAD pour la tristesse, qui donnera son nom à la cover du projet qui est exceptionnelle. Chose remarquable sur ce projet, c’est un dix titres qui dure 33 minutes, soit plus de trois minutes par son, là où la mode pousse à faire des morceaux plus courts. On vous présente donc Zamdane – SOLSAD.

Son premier premier album « Couleur de ma Peine » abritant le déchirant « Vide quand t’es pas là » est un succès unanime. Mais qu’en est-il de SOLSAD ?

SOLSAD est un recueil de chansons tristes, dont la musicalité est toujours plus soignée. L’introduction « Mouchkila » (je vais pas vous mentir j’ai pas trouvé de définition), nous met directement dans le bain avec un morceau uniquement en arabe. Les sonorités de guitare vont avec, pour nous rappeler d’où vient Zamdane, comme pour nous dire « bienvenue dans mon univers ».

S’ensuit un featuring surprenant avec l’artiste Pomme, qui n’est pas du tout hip-hop à la base. La connexion fonctionne très bien, la voix de la jeune artiste combinée à la mélancolie de Zamdane donne un cocktail qui goûte la tristesse. Zamdane performe aussi sur trois autres featurings avec So la Lune, Josman ou encore Kekra, petite préférence pour ce dernier d’ailleurs.

Que l’on s’entende bien, l’album est un no skip mais certains morceaux sortent du lot, comme l’outro « Infini« . Zamdane ou le seul artiste capable de te faire pleurer sur de la drill. « Millions » est également un morceau magnifique qui nous transperce de par sa vérité. Le plus intéressant sur cette chanson, c’est qu’il part en house sur la fin, donnant une chaleur totalement différente. C’est totalement réussi.

A chaud, c’est un très bon projet, parfait pour les bandeurs de tristesse que nous sommes. Diversifié, ouvert, l’album laisse de la place au chant, ce qui lui donne une dimension artistique fameuse. Mais dix titres, ce ne serait pas un peu court pour un album ? Le morceau « Mélancolie criminelle » performé au Colors Show n’est pas présent sur le projet, pourtant bien souvent, les artistes aiment y teaser un morceau phare…Des théories circulent comme quoi un double album surprise serait dans les tuyaux, qu’en pensez-vous ?