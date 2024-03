Le rap est omniprésent dans notre société contemporaine. Que ce soit à la radio, à la télévision, sur les réseaux sociaux, ou même sur nos vêtements, cette forme de musique urbaine imprègne nos vies. Mais derrière cette popularité commerciale, il est essentiel de ne pas oublier les racines engagées qui ont vu naître le rap.

Le rap est plus qu’une simple forme de musique. C’est un phénomène culturel ancré dans la société contemporaine, influençant profondément la manière dont les jeunes perçoivent le monde qui les entoure. Que ce soit à travers les paroles engagées, les rythmes entraînants ou les modes de vie affichés, le rap exerce une emprise indéniable sur la jeunesse d’aujourd’hui, faisant écho à ses aspirations, ses luttes et ses réalités. De la radio à la télévision, des réseaux sociaux aux salles de classe, le rap imprègne chaque aspect de notre quotidien, illustrant ainsi sa capacité unique à captiver et à inspirer les générations futures.

Tout a commencé dans les rues du Bronx dans les années 70. À cette époque, les pionniers du rap ont élevé leur voix pour dénoncer les inégalités raciales et les injustices qu’ils subissaient au quotidien. Les premiers rappeurs étaient de véritables porte-parole de leur communauté, utilisant leur art pour faire entendre les réalités ignorées par une société aveugle à leurs souffrances.

La genèse

Des figures emblématiques telles que NWA ont courageusement abordé les brutalités policières à travers des morceaux percutants comme « Fuck Da Police », tandis que des artistes comme 2Pac ont souligné les questions de racisme et d’injustice sociale avec des titres comme « Changes ». En France. Des groupes comme IAM et NTM ont également joué un rôle central dans la diffusion de messages sociaux à travers leur musique. De plus, des artistes français tels qu’Oxmo Puccino, Kery James et Médine ont également contribué à promouvoir des messages sociaux et politiques.. Un exemple marquant de cet engagement est le groupe emblématique Public Enemy, qui a été à l’avant-garde de la dénonciation des injustices sociales et raciales. Leurs paroles incisives dans des chansons telles que « Fight the Power » ont inspiré des générations entières à lutter contre le racisme et l’oppression.

« Le succès dans le rap ne vient pas sans son lot de pressions. Il y a une constante lutte pour maintenir son intégrité artistique tout en répondant aux exigences commerciales. Mais je crois fermement que notre musique a le pouvoir de changer les mentalités et de provoquer des conversations importantes dans la société. ».

Leurs paroles percutantes et leur engagement envers leur communauté ont fait d’eux des leaders culturels et des figures du rap engagé. En outre, des rappeurs comme Akala au Royaume-Uni et K’naan au Canada ont utilisé leur influence pour soulever des questions sur des sujets tels que le colonialisme, l’immigration et l’identité culturelle. Leurs paroles réfléchies et leurs expériences personnelles ont ouvert des discussions importantes sur ces sujets au sein de la société contemporaine.

Un changement palpable

Cependant, le paysage du rap a considérablement évolué au fil des années. Les motivations des rappeurs contemporains varient, et le succès commercial est souvent privilégié . Avec l’avènement des plateformes de streaming, des réseaux sociaux et des opportunités de tournée, le rap est devenu un véritable business. Les artistes sont parfois poussés à suivre les tendances et à produire une musique qui séduit un large public, au détriment parfois de leur authenticité et de leur engagement.

Mais cette évolution du rap n’est pas uniquement imputable aux artistes. Elle reflète également les attentes du public. Les fans ont tendance à récompenser les morceaux les plus commerciaux et les artistes les plus en vogue. Il est donc crucial de comprendre que le rap est devenu un métier pour de nombreux artistes, et qu’ils doivent souvent concilier leurs aspirations artistiques avec les exigences du marché pour assurer leur subsistance.

Certains observateurs remettent en question la nature authentique du rap. Autrefois porteur de messages profonds et engagés, le rap moderne est parfois critiqué pour ses paroles superficielles et vaines. Cependant, il est important de reconnaître que malgré ces critiques, ce type de musique fonctionne et rencontrer un succès considérable. Cela ne doit pas et ne remet pas en cause le talent de nombreux artistes qui excellent dans ce domaine.

Le revers de la médaille

Être un rappeur connu offre des avantages financiers indéniables, mais cela s’accompagne également de défis et de pressions considérables. La vie privée devient rare. Les artistes sont constamment sous les feux des projecteurs et doivent faire face à une surveillance publique intense. Le cyberharcèlement est une réalité quotidienne pour de nombreux rappeurs célèbres. Cela souligne la fragilité de la célébrité et les risques associés à la quête du succès commercial.

Le débat sur la monétisation du succès dans l’industrie du rap est récurrent. Certains remettant même en question l’intégrité des artistes. Bien que certains rappeurs soient critiqués pour privilégier le succès financier, il est important de reconnaître une certaine hypocrisie dans ces critiques, car la plupart des individus saisiraient l’opportunité de bénéficier financièrement de leur musique, quelle que soit la somme en jeu, s’ils en avaient la possibilité légalement.

En outre, il est courant de déshumaniser les artistes, oubliant qu’ils sont des êtres humains avant d’être des personnalités publiques. Leurs erreurs sont souvent exposées publiquement. Il est crucial de rappeler que recevoir des messages d’insultes et de haine gratuitement n’est jamais acceptable, peu importe le statut de la personne visée.

Conclusion

Le simple fait de choisir une carrière dans la musique ne devrait pas justifier une telle exposition et un tel harcèlement. L’excuse selon laquelle « vous avez choisi ce chemin donc assumez » est injuste et injustifiée. Il est essentiel de reconnaître la vulnérabilité des artistes face à cette réalité. Ainsi, il faut travailler ensemble pour créer un environnement plus respectueux et bienveillant pour tous.

En fin de compte, il est crucial de ne pas oublier les racines engagées du rap. Tout en reconnaissant les évolutions et les différentes tendances dans le genre. Il est essentiel de valoriser la diversité et la richesse de la scène rap. La musique rap reste un moyen puissant de communication et d’expression, et chacun peut y trouver sa voix et son message.

Laetitia W.