A l’occasion de la sortie de son nouvel EP Le jeu de la vie, Zikxo s’est confié sincèrement au micro d’Hypesoul. Ensemble, nous sommes revenus sur son début de carrière. L’artiste a également pu donner sa vision du business de la musique ou encore détailler la conception de son nouvel EP.

Journaliste (Lucas) : Comment ça va, Zikxo ?

Zikxo : Ça va nickel, merci !

Ton nouvel EP « Le Jeu de La Vie » est disponible depuis le 6 décembre. Que penses tu des retours, que ce soit en termes de chiffres ou encore de la critique du public ? Tu es satisfait ?

Zikxo : Très satisfait ! Après une absence de 2 ans, c’était pas facile de revenir sur le devant de la scène. Les retours sont positifs, ma fanbase est toujours présente, ça me fait plaisir.

Pour ce projet, avec quels beatmakers as-tu collaboré ?

Zikxo : Il y a eu plusieurs collaborations, comme MAZbeats, Geo on the track, 2k on the track qui ont placé sur le projet par exemple.

Tu peux me décrire le processus créatif de l’EP ?

Zikxo : En vérité c’est très spontané. À part le morceau « J’pull up », que j’avais écrit en 2023. Le reste a été créé sur le moment, directement au studio, guidé par mon instinct, ça s’est fait en freestyle. Sinon pour le reste j’ai toujours la même manière de bosser en studio.

Qu’est-ce qui t’a poussé à ne mettre aucun featuring sur ce projet ?

Zikxo : J’ai voulu me recentrer sur moi-même pour ce projet, pour marquer mon retour. C’est un projet introspectif et je ne voyais pas quelqu’un d’autre en parler à ma place. Je voulais qu’ils entendent du Zikxo. Il y aura sûrement des feats dans mes prochains projets par contre.

Tu peux m’en dire plus sur la pochette ? Comment tu as eu l’idée ?

Zikxo : C’est une idée que j’avais en tête depuis un moment. La marelle symbolise plusieurs choses : la famille, l’argent, la persévérance, mon département, et plus largement le jeu de la vie. J’ai partagé ma vision avec mon équipe, et elle a su la concrétiser. J’aime beaucoup le résultat.

Est-ce qu’il y a un son qui a été particulièrement dur à écrire ou à produire dans l’EP ?

Zikxo : Pas forcément, le plus compliqué c’est peut-être « Blue Magic » avec une ligne constructive directe, le morceau est sans refrain et il y avait une cohérence particulière à respecter. Sinon, j’ai vraiment pris du plaisir à tous les faire sans forcément avoir de difficultés. Le projet a été super fluide à réaliser.

C’est quoi typiquement les différences entre être signé en major et être indépendant comme tu l’es actuellement ?

Zikxo : Maintenant je gère ça comme une entreprise, j’ai mon label « Cayenne Music » qui est signé en distrib chez Believe et j’ai mon équipe autour de moi. Maintenant je dois gérer tout le côté business en plus du côté artistique, ce sont deux métiers différents mais on s’adapte. C’est différent du contrat d’artiste, tu as plus de liberté mais plus de responsabilités et de taff aussi.

On connaît déjà pas mal tes influences musicales, mais est-ce que t’as des influences au niveau du business, du mindset ou autres ?

Zikxo : Cristiano Ronaldo, en termes de persévérance, pour moi c’est le GOAT. La définition du travail et de l’acharnement.

C’est ton 4ème projet en 5 ans. Sur YouTube, t’es présent depuis plus de 10 ans. Quel regard tu portes sur ta carrière avec du recul ?

Zikxo : Quand je mets un coup d’œil dans le rétro et que je me vois rapper sur YouTube à 15 ans, je me dis que l’histoire est belle, même s’il y a certaines choses que je ferais peut-être différemment si c’était à refaire. Je suis quand même satisfait de ma carrière, 4 projets et une série de freestyles de plus de 30 épisodes, c’est pas rien quand tu prends du recul.

Quels sont tes objectifs pour la suite ?

Zikxo : Beaucoup de travail, des singles, des projets. Si la passion reste, je me vois rapper encore jusqu’à 40 ans si il le faut. J’ai pas un frein sur l’âge. Je rappe depuis tout petit, je suis passionné. En termes d’objectifs, j’espère rendre fier mon public et mon équipe.

Ton EP, dispo depuis le 6 décembre sur toutes les plateformes, est-ce que t’as un mot pour la fin, Zikxo ?

Zikxo : Allez streamer le projet fort Le jeu de la vie disponible sur toutes les plateformes ! Merci pour l’invitation l’équipe. Grosse force à nous, grosse force au média Hypesoul.

Interview : Lucas G.