Auteur-compositeur passionné, Sinay découvre la musique dès son plus jeune âge, bercé par une enfance rythmée par des influences blues, rap et jazz. Ainsi, il développe très tôt une sensibilité musicale unique.



Porté par son amour pour la mélodie, Il s’investit progressivement dans la composition musicale, développant un univers riche et personnel.

Il découvre le rap en famille à l’âge de 13 ans et, dès 16 ans, participe à plusieurs Open Mics avec différents artistes de Montpellier. Par la suite, ces expériences le mènent à compositeur pour des artistes comme Genezio et Sadek.

Pour lui, la musique est une évidence.

Sillage Libre.

Artiste mélodieux qui nous invite à voyager à travers le temps et les émotions, Sinay puise ses inspirations dans des influences à la fois Old school et New school. En effet, il s’inspire d’artistes comme Kanye West, Larry June, ou encore Tommy Richman.

Entre égo-trip et émotions, Sinay aborde des sujets qui touchent la génération Z : l’amour, l’argent, les relations ; des thèmes qu’il raconte d’une manière poétique avec sensibilité.

« FROG »

Composé par le jeune beatmaker JeuneDon avec une production sample-drill, « Frog » est un morceau à la fois dansant, avec des envies d’évasion. En effet, il aborde les thèmes du désir d’ascension et de l’envie de réussir, tout en captivant par son originalité.

Tout premier clip, sorti en indépendant et réalisé avec son équipe, ce projet marque une étape importante dans son parcours artistique.

N’hésitez pas à streamer son tout dernier morceau “FROG“ en attendant avec impatience son nouvel EP qui sortira en 2025, ainsi qu’un morceau qui sortira prochainement.

Retrouvez son morceau “FROG“ sur la playlist “PÉPITES“, via Pepitesounds.

Par Louis-Hermann N.