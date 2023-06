Le Roi de la trap autoproclamé que l’on ne présente plus, auteur et interprète du classique Or Noir nous balance un nouveau freestyle signé Kaaris.

De son vrai nom Okou Gnakouri, Kaaris semble n’avoir aucun frein sur sa Ferrari. Depuis 2013, l’artiste nous a abreuvé de pas moins de 11 projets soit plus d’un projet par an. Difficile d’allier une si haute productivité avec une qualité optimale. C’est une des raisons qui font de Kaaris une pointure incontournable du rap français.

Après le drillesque « Pena Duro« , Zongo et ses comparses Therapy et Flem nous envoient le freestyle « BORZ » qui fait référence au célèbre Khamzat Chimaev, combattant à l‘UFC.

Ce champion a en devenir est connu pour sa soif de sang, sa folie et son instinct de conquérant. Quand « Pena Duro » fait référence à l’Attaque des Titans, « BORZ » signifiant « Loup » en tchétchène montre bien que Kaaris est revenu pour tout manger.

Concernant le clip accompagnant le morceau « BORZ », le personnage revient aux bases de sa direction artistique. De l’égotrip, du luxe, des grosse voitures, l’homme aux doubles-rotors ne peut pas être plus lui-même que dans ce clip. Nous pouvons voir que différemment de son projet précédent (un album commun avec Kalash Criminel), Riska semble revenir seul. Personne d’autre à l’écran, seulement lui, des gros gamos et son charisme habituel.

Kaaris repart donc seul. Après les derniers faits divers, l’artiste revient prouver qu’il n’a besoin de personne pour faire des bangers, si ce n’est de la fusion entre son beatmaker originel Therapy avec Flem, connu pour ses prods drill.

Bientôt l’annonce d’un album sans featuring ? En attendant, « BORZ » est disponible sur toutes les plateformes.