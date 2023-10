Le Nancy Jazz Pulsations, grand festival automnal de Nancy, dans le Grand Est est de retour. A l’occasion des 50 ans du festival, près de 100 concerts sont organisés. Hip-Hop, pop ou jazz, cette année encore, il y en aura pour tous les goûts.

Le hip-hop à l’honneur

Pour ses 50 ans, le festival nancéen avait prévenu une belle sélection d’artistes hip-hop. Chose promise, chose due : le NJP accueille Yasiin Bey ! Plus connu sous le nom de Mos Def, un rappeur new-yorkais qui a marqué les esprits de nombreux fans du genre. On retrouvera Yasiin Bey le 12 octobre à 22h50 au Chapiteau. Il sera en featuring avec le groupe Hypnotic Brass Ensemble de Chicago.

Le rap français bien représenté

L’an passé, c’étaient Dinos, Jazzy Bazz, Mehdi Maizi, Eesah Yasuke et Makala qui représentaient le hip-hop. Si l’année dernière, Nancy invitait des acteurs non négligeables de la scène rap français, cette année les auditeurs du genre sont une nouvelle fois bien servis. Le NJP propose une une soirée rassemblant 4 artistes rap français plus au moins célèbres, le 13 octobre à 20H au chapiteau.

NeS, Varnish la Piscine, Prince Waly, Meryl, et Disiz seront au rendez-vous cette année ! Permettant à la new gen de se dévoiler et aux artistes déjà bien ancrés de faire perdurer leur art.

Lien vers la billetterie du festival Nancy Jazz Pulsations ici.