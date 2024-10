Talentueuse artiste émergente marquée par la trace tenace d’une télé réalité musicale et de ses blessures personnelles, Marie-Maud façonne son image et exprime sa douleur en musique. Entretien avec la chanteuse à l’occasion de la sortie de son nouveau single « Rien changer« .

Une courte présentation pour ceux qui ne te connaissent pas ?

Je m’appelle Marie-Maud, je suis une artiste émergente et j’ai sorti quelques singles pour la pop urbaine. Mon EP sortira dans ce thème-là, entre R&B et pop urbain.

Tu te définis comme une chanteuse R&B ?

Je ne sais jamais comment répondre correctement à cette question. J’ai l’impression que je vais partout et nulle part en même temps. C’est pour ça que j’aime bien parer du thème pop urbaine parce que c’est tellement large.

T’as participé à la Star Academy en 2023, qu’est-ce que cette émission t’a apportée en termes d’expérience humaine ou même de visibilité ?

En termes d’exposition, ça m’a apporté tout ce que j’ai aujourd’hui. Tous les abonnés que j’ai, je ne les aurais jamais eus sans ou alors au bout de plusieurs années de travail acharné peut-être. Pour l’expérience humaine, ça a été plus personnel. J’ai plus appris à me découvrir avec l’enfermement, les challenges, etc. et puis après, j’ai appris à connaître d’autres personnes et créer des liens hyper rapidement.

Tu viens de sortir un morceau qui s’appelle « Rien changer » et tu en as d’autres sur les plateformes qui traitent de sujets similaires. Pourquoi tu as choisi de parler des relations toxiques précisément ?

En fait, c’est le premier morceau que je sors qui parle vraiment des relations toxiques, parce que « si j’ai mal », je sais que beaucoup en général l’ont pris pour une rupture amoureuse. En réalité, j’ai perdu un ami dans un accident de voiture, donc c’était plus une sorte de rupture aussi. Mais pas amoureuse et « Tomber sur toi » c’était vraiment rupture relationnelle, sans toxicité. Par contre « Rien changer » apporte vraiment plus. Ça illustre le type de relation où tu aimes tellement que tu ne peux rien changer et tu es dans le déni. Simplement la fin de la chanson est la partie que je préfère : c’est la prise de conscience. C’est le pont où il y a le retournement et je dis : « non, finalement, moi je changerais tout et il faut que je m’en aille ».

De quelle manière ça impacte ton processus créatif et comment tu t’en sers pour transformer ça en art ?

Je sais pas trop s’il y a une recette, je sais que quand on compose, on est en binôme, souvent je compose avec la même personne. C’est toujours un sujet qui m’a touchée, que j’ai vécu de près ou de loin. Donc on a une première idée. Souvent on parle déjà de la mélodie, je lui dis de quel univers j’aimerais partir et ensuite il y a la top line et les paroles qui viennent instinctivement. Mais pour reparler du processus, c’est la relation avec mon ex-copain qui m’a impactée. Je trouvais ça hyper injuste que lui arrive à être heureux avec quelqu’un et que moi non. Alors que c’est lui qui m’a fait souffrir et du coup je suis partie sur le fait que ça a été quelque chose d’assez toxique et que je l’aimais tellement que je voulais rien changer alors qu’en fait c’était pas bon pour moi.

Et c’est facile de parler d’un sujet comme celui-ci, comment tu fais pour dévoiler aussi facilement ?

C’est plus facile de le dire en chanson que d’en parler en vrai. En chanson c’est quand même plus édulcoré, c’est plus doux, plus poétique et il y a moins cette violence et ce devoir de deuil d’une relation. De n’importe quel deuil, par le décès ou par une rupture amoureuse. Je ne sais pas si c’est plus facile de le chanter, en tout cas c’est plus simple d’en faire une chanson. Plutôt que de le dire à mes potes ou à un proche. Il y en a qui vont peindre ou faire autre chose, moi c’est de cette manière que je l’exprime.

Est-ce que c’est facile de performer des sons qui parlent de sujets personnels et de devoir le faire à répétition devant les autres ?

Je n’ai pas encore beaucoup d’expérience à ce sujet, mais mon morceau « j’ai mal » je l’ai chanté une fois, et il m’a fallu beaucoup de préparation avant. Même pendant la répétition, je pleurais avant de chanter. Je le vois plutôt comme un challenge, on essaie de préparer justement mes premières scènes etc. et je ne pourrais pas le faire comme ça et il faudra vraiment que je sois prête. Il faudra que je puisse me lâcher et arriver à contrôler avant cette distance et de pouvoir mettre toutes mes émotions dedans. Il faut que j’arrive à les contrôler et pas pleurer sur scène à chaque fois… Parce que toutes les chansons que je fais, elles me touchent. Il ne faudrait pas que je me perde dans les chansons parce que ça perdrait un peu de sens.

Tu penses que la musique pourrait aider à ta guérison ou celle des autres ?

Sur la mienne, je ne sais pas, mais je reçois quand même des messages trop choux. (rires) Des gens qui me disent qu’ils n’allaient pas bien et je pense forcément à la musique sortie juste avant « Rien changer ». C’est un peu sur la santé mentale, pour dire à ceux qui vivent ça que ça passera, quoi. J’ai eu plein de messages trop mignons me disant qu’ils écoutaient mes chansons quand ça allait pas du tout et que maintenant ça allait mieux. Quand tu reçois ça, tu te rends compte de l’émotion que ça procure et de l’effet que ça fait aux autres.

Ca me fait trop plaisir et c’est aussi pour ça que je fais ça. Premièrement je fais passer un message et ça fait du bien. Mais je sais que les gens écoutent mon histoire qui peut être universelle et d’un côté je veux aussi qu’ils se reconnaissent dedans et que ça leur apporte un truc. Moi je sais que personnellement, la musique c’est ce que ça m’a toujours apporté. Je suis pas bien je regarde par la fenêtre dans le train, je pense au sens de la life avec une musique que j’adore et mine de rien ça me fait quand même un peu de bien. Donc si j’arrive à procurer ça aussi chez d’autres personnes, bah j’ai tout gagné.

Si tu devais parler à ces personnes qui vivent des choses difficiles, tu dirais quoi ?

Je réponds pas à tous mes DM, mais il y en a qui me touchent beaucoup car la personne m’a écrit un pavé pour me dire que ma musique lui faisait du bien. Donc je dirais merci, tout simplement. J’ai pas trop de conseils ou de choses spécifiques à dire à part que ça passera forcément et le temps guérit tout. Il faut trouver une passion dans laquelle tu peux justement mettre des souffrances propices à ce projet-là.

Comment est-ce que tu fais pour allier musicalité avec ton vécu, tes paroles ?

Ca c’est tout le rôle d’une top line. Quand tu as la prod etc et après tu passes au micro parce qu’il te faut la mélodie, tu vas sortir des mots qui n’existent pas, tu vas faire du yaourt. Il y a un mot que tu vas sortir ou une sonorité qui va te faire penser à « rien changer » ou à je ne sais quoi d’autre et ensuite tout va se construire de là. Parfois on a des idées à l’origine qui viennent et qui au final ça ne rendra pas du tout ça. C’est juste parce que la sonorité et les mots qui nous viennent, instinctivement c’est pas ça. Ou alors parfois, si je veux vraiment parler de ce thème là en employant ces mots là, alors on doit tout retravailler.

En fait, la musique ça paraît hyper facile, j’ai pu faire des chansons en 20 minutes, j’avais écrit le texte et parfois en 3 heures j’étais encore sur la même phrase parce que je bloquais. Je pense que c’est propre à l’artiste et à la façon de faire et même ça dépend des jours en fait.

Dans la télé réalité musicale, il y en a peu qui percent réellement, est-ce que tu penses faire quelque chose de cette exposition ?

Honnêtement, ça dépend que de moi. C’est pas l’émission à proprement parler. Elle m’a donné une exposition, etc. Et je pense qu’on va dire qu’elle m’a donné les clés de lancement, je peux dire. Je pense que pour moi, ça prendra un peu plus de temps que pour d’autres personnes. Je n’ai pas envie que ça soit perçu comme quelque chose d’ingrat ça veut seulement dire que après ça je savais que je devrais redoubler d’effort pour déjà être vue comme une artiste et pas la fille même les personnes qui l’ont suivie.

Est-ce que t’arrives à te détacher de cette image que t’a construite avec la Star Academy ?

C’est compliqué quand je sors des chansons parce que plus on avance, plus les gens sont très intéressés par mes liens avec les gens de la Starac’ maintenant, ce que je fais avec eux ou pas… J’ai vraiment ce challenge d’arriver à les tenir avec quelque chose qui m’est complètement propre et qui n’a rien à voir avec ça. Avec la raison pour laquelle ils m’ont suivie ou parce qu’ils ont aimé ma personnalité dans le château ou le lien que j’avais avec quelqu’un qui vivait dans le château… Il faut que j’arrive à leur dire : « ok bah tant mieux si vous avez aimé ça, mais en fait je ne suis pas que ça, je suis surtout pas ça ». Il faudrait que j’arrive à soit les convertir, soit les perdre et c’est pas grave, je garde quand même une base qui s’intéresse à moi, Marie-Maud.

Est-ce que t’envisages de sortir un projet complet et pourquoi t’es jamais mise dedans?

Oui, c’est envisagé pour début d’année prochaine, si tout se passe bien. Et je l’avais jamais fait parce que j’avais pas encore un projet entier abouti donc je sortais single par single et j’attendais d’avoir un vrai fil conducteur et même un projet complet qui me plaisait. C’était pas le cas avant, c’est aussi par manque de moyens parce que ça quand on est artiste indépendant un projet ça demande un coût.

Et tu attendrais d’avoir un univers bien défini pour pouvoir sortir un truc solide, c’est ça ?

C’est super, j’ai le peu de dire oui mais en fait… Est-ce que tu vois quand on écoute les 4 singles que je sors, on se dit ok Mariah Carey comme si elle faisait ça, ça je suis pas encore sûre. Et j’ai l’impression que ça travaille un peu tout au long d’une carrière parce que je vais continuer de changer moi aussi donc non j’avoue je sais pas trop. Ça va avec moi. C’est un peu quatre singles qui montrent déjà plusieurs parties de moi, mais je ne sais pas si on peut m’identifier avec ces quatre morceaux là. En fait, j’ai déjà les chansons. C’est hyper paradoxal parce que j’ai les chansons, mais j’ai encore du mal à travailler l’image à proprement parler.

Quelque chose à rajouter ?

Allez streamer « Rien changer » s’il-vous-plaît !

Découvre le dernier titre de Marie-Maud, « Rien changer » ici !